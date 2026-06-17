Beypazarı'nda arıcılara 631 kovan desteği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arıcılara kovan desteğinde bulunuldu.

Beypazarı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca arıcıların desteklenmesi adına kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, AA muhabirine, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Arıcılıkla uğraşanlara kovan desteğinde bulunduklarına değinen Kasap, şunları kaydetti:

"İlçemizde bu gün 77 arı üreticisine 631 adet çift katlı kovan dağıttık. Arıcıların üretimine katkı sunacak yüzde 50 hibeli bu destekle, kırsal kalkınmayı güçlendirerek üreticilerimizin yanında olmaya devam ederken arıcılığı da daha yaygın hale getirmeye devam edeceğiz."