Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.
Beypazarı ilçesindeki sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Çocuklarını merkezlere getiren aileler de okullarını çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda AYT Sınavı Heyecanı - Son Dakika
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