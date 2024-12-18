Beypazarı\'nda Çiftçilere Tarım İlaçları Semineri

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, çiftçileri tarım ilaçlarının kullanımı hakkında bilgilendirme amacıyla seminer düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen seminer, ABB Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerde, çiftçilere tarım ilaçlarının kullanımında yaygın olan yanlışlar ve yapılması gerekenler ile örtü altı yetiştiriciliği hakkında bilgiler verdi.