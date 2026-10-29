Beypazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü töreninde Kaymakam Coşkun konuştu - Son Dakika
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Beypazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü töreninde Kaymakam Coşkun konuştu

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Beypazarı\'nda Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü töreninde Kaymakam Coşkun konuştu
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Beypazarı Şehir Stadı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Kaymakam Ünal Coşkun, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi. Törende öğrenciler şiir okuyup gösteri sundu, dereceye girenlere ödülleri verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tören düzenlendi.

Beypazarı Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, İlçe Garnizon Komutanı Seyit Tayyar Arvasi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz ile birim müdürleri, daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Coşkun, törendeki konuşmasında, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en büyük eseri olan Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim şekli değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, bağımsızlığı uğruna verdiği, eşsiz mücadelenin ve geleceğe duyduğu inancın adı olduğunu vurgulayan Coşkun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yokluklar içerisinde verilen Milli Mücadele'nin ve milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan bağlılığını bütün dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Coşkun'un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon dallarında dereceye girenlerlere ödülleri verildi.

Tören, öğrencilerin bayrak ve flamalar eşliğindeki geçişi ile sona erdi.???????

Kaynak: AA
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