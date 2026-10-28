Beypazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları İmaret Meydanı'na yürüyüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beypazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları İmaret Meydanı'na yürüyüşle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı\'nda Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlamaları İmaret Meydanı\'na yürüyüşle başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri, Beypazarı Ortaokulu önünden İmaret Meydanı'na uzanan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; ardından anıta çelenk konuldu.

Beypazarı'nda Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 103. yıl dönümü etkinlikleri, bugün gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, Garnizon Komutanı Üsteğmen Seyit Tayyar Arvasi, Emniyet Müdürü Fatih Tufan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve gaziler, Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenlerle vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından, ilçedeki anıta çelenk konuldu.

Beypazarı Ortaokulu'nun önünde başlayan Cumhuriyet yürüyüşü, Namazgah sokak, Milli Egemenlik caddesi, Demirciler sokak, Taşmektep önünden İmaret Meydanı'na kadar devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçede düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler şiirler okudu, Oratoryo seslendirildi.

Kaymakam Ünal Coşkun, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıFatih Deniz ÖzerKültür SanatÜnal CoşkunBeypazarıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:21:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları İmaret Meydanı'na yürüyüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android