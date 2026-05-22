Beypazarı\'nda El Sanatlarına Ödül

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustalarına plaket verildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Beypazarı Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve meslekleri yaşatan ustaları ziyaret etti.

Kadın Kooperatifi Grup Müdürü Yusuf Kanan Cevher ve Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Gültekin Erdoğmuş'un da aralarında bulunduğu heyet, semerci, kalaycı, dokumacı, yorgancı gibi sanatları sürdüren 10 ustayı ziyaret ettikleri iş yerlerinde plaket verdi.

Ustalar da ekiplere teşekkür etti.