Beypazarı\'nda elektrik kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin bazı bölgelerine 28 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve tesis iyileştirme çalışması nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 28 Aralık'ta 10.00-17.00 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi Şair Hasan Hüseyin Yurdabak Caddesi ile 10.00-15.00 saatleri arasında Alparslan Türkeş Bulvarı, Acısu Mahallesi, Ayvaşık Mahallesi, Yukarı Sanayi Bölgesi Saraybosna Caddesine elektik kesintisi uygulanacak.