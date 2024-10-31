Beypazarı\'nda Ev Yangını

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde O.Ü'ye ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, merdivenli itfaiye araçlarıyla yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Çatı kullanılamaz hale geldi.
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