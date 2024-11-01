Beypazarı\'nda Ev Yangını

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayvaşık Mahallesi'nde Osman K'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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