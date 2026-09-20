Beypazarı\'nda evinde fenalaşan 71 yaşındaki kadın helikopterle Ankara\'ya sevk edildi

Beypazarı'nda evinde fenalaşan 71 yaşındaki kadın helikopterle Ankara'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evinde fenalaşan 71 yaşındaki kadın Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın yakınları yetkililere teşekkür etti.
Beypazarı ilçesinde evinde fenalaşan kadın, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Evinde fenalaşan Fatma S. (71), Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi yapılan hastanın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Çağrılan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansına taşınan hasta, Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
Hastanın yakınları, yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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