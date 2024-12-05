Beypazarı'nda Gençlik Buluşmaları

Beypazarı İlçe Müftülüğünce gençlik buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, haftanın 2 günü yatsı namazının ardından düzenledikleri gençlik buluşmalarının sürdüğünü belirtti.
Sabah namazı buluşmalarının da belirlenen yerlerde sürdüğünü anlatan İnciler, buluşmalarda vatandaşlar arasında kaynaşmanın sağlandığını kaydetti.
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