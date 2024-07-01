Beypazarı\'nda hasatta dane kaybı denetimleri sürüyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hasatta dane kaybının önlenmesi için ekipler denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlalarda hububat hasadı yapan biçerdöverleri, dane döküp dökmediğini ve sürücüsünün liyakatli, ehliyetli olup olmadığını kontrol ediyor.

Ziraat mühendisleri, sürücülere hızlı gidilmemesi, anızların istenilen düzeyde biçilmesi, sigara içilmemesi gibi konularında uyarılarda bulunuyor.

Tarla sahiplerinden Göktuğ Eren, yaptığı açıklamada, ürününü son sistem donanımlı biçerdöverle hasat ettirdiğini, bu nedenle dane kaybının yok denilecek kadar az olduğunu söyledi.

Arazisine arpa ektiğini belirten Eren, "Verimden memnunuz. Biçimleri biz de sürekli kontrol ediyoruz. Dönüm başına 400-450 kilogram arpa hasadı yapıyoruz." dedi.

İlçe genelinde bu yıl 210 bin dekarı buğday, 130 bin dekarı arpa olmak üzere 340 bin dekar alana hububat ekildiğini bildiren yetkililer ise çiftçilere yangın konusunda uyarıda bulunarak, en küçük olayların bile ilgili kurumlara bildirilmesini istedi.