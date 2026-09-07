Beypazarı'nda iki ayrı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Ankara Beypazarı'nda Dikmen Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi. Üreğil Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ise mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan iki ayrı yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dikmen Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Üreğil Mahallesi'nde arazide yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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