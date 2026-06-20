Öğrencilerden İngilizce Drama ve Şarkı Gösterisi

Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü tarafından "Drama ve Şarkı Gösterisi" düzenlendi.
Beypazarı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladıkları İngilizce tiyatro ve şarkı performansı, beğeni topladı.
Programa Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, kurum ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Kasap, gösteride görev alan öğrencilere ve koordinatör öğretmenlere teşekkür plaketi verdi.
Kasap, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını kaydetti.
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