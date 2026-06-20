Öğrencilerden İngilizce Drama ve Şarkı Gösterisi - Son Dakika
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Öğrencilerden İngilizce Drama ve Şarkı Gösterisi

Öğrencilerden İngilizce Drama ve Şarkı Gösterisi
20.06.2026 12:23
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Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü, yıl boyunca hazırlanan İngilizce tiyatro ve şarkı performansını sergiledi. Programa belediye başkanı ve ilçe müdürleri katıldı, öğrencilere teşekkür plaketi verildi.

Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü tarafından "Drama ve Şarkı Gösterisi" düzenlendi.

Beypazarı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladıkları İngilizce tiyatro ve şarkı performansı, beğeni topladı.

Programa Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, kurum ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kasap, gösteride görev alan öğrencilere ve koordinatör öğretmenlere teşekkür plaketi verdi.

Kasap, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Fatih Deniz Özer, Yerel Haberler, Beypazarı, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

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