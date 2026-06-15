Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Coşkun, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yılmaz ve beraberindeki jandarma personelini makamında ağırladı.
Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Coşkun, jandarmaya başarı diledi.??????
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Jandarma Kurtuluş Yılı Kutlaması - Son Dakika
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