Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipler, kaçak avlanmaya karşı denetimlerde bulundu.
Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında ve arazide denetim gerçekleştirdi.
Bazı bölgelerin avlanmaya kapalı olduğunu belirten ekipler, kaçak avcılığa karşı denetimlerin titizlikte yürütüldüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kaçak Avlanmaya Denetim - Son Dakika
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