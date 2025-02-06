Beypazarı\'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu

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6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu.

Merkez Fatih Caminde kıraat oluna Mevlid-i Şerif akabinde, ilçe vaizi depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitlerin ruflarına ithaf edilmek üzere dua etti.

Okunan Mevlid-i Şerif'e, AK Parti ilçe başkanı Halil Etili'nin yan ısıra bazı partilerin ilçe başkanları, dernek ve oda başkaları ile vatandaşlar katıldı.