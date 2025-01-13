Başkentin Beypazarı ilçesinde Türk Kızılayı tarafından, 2025 yılının ilk kan bağışı kampanyasının düzenlendiği bildirildi.
Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik, yılın ilk kan bağışı kampanyasının genel merkez ile koordine edilerek düzenlendiğini söyledi.
Atatürk Parkı yanındaki alanda mobil araçla kan bağışlarının alındığını belirten Acıerik, "Lampanyamız 4 gün sürecek. Bu sürelerde Beypazarı halkını, başlatılan kan bağışı kampanyasına kan vererek destek vermeye davet ediyorum." dedi.???????
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kan Bağışı Kampanyası Başladı - Son Dakika
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