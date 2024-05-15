Beypazarı'nda Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı

Beypazarı\'nda Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Atatürk Parkı Bankalar Caddesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanlar, form doldurma ve doktor kontrolünün ardından kan bağışında bulundu. Kızılay Beypazarı temsilcisi Serkan Acıerik, kampanya süresince toplamda 172 ünite kan toplandığını belirterek, katılım gösteren bağışçılara teşekkür etti.

15.05.2024 14:21
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası yapıldı.

Atatürk Parkı Bankalar Caddesi'nde 4 gün süren etkinliğe katılanlardan, form doldurmaları ve doktor tarafından çeşitli sorular yönetilmesinin ardından tansiyon ölçümleri yapılarak kan alındı.

Kızılay Beypazarı temsilcisi Serkan Acıerik, bağışların mobil tırda alındığını söyledi.

Acıerik, kampanyanın birinci günü 41, ikinci günü 58, üçüncü günü 41 ve son günde 32 ünite olmak üzere toplamda 172 ünite kan toplandığını aktararak, katılım gösteren tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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