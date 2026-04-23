Beypazarı\'nda Kar Yağışı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Karaşar, Kirazyanı, Ahlatlık mevkilerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Bazı sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekti.
