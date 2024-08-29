Beypazarı'nda Kaya Düşmelerini Önlemek İçin Tel Çekiliyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda Kaya Düşmelerini Önlemek İçin Tel Çekiliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde kaya düşmelerini önlemek amacıyla tel çekme çalışması yapıyor. Mahalle muhtarı İbrahim Aksoy, daha önce kaya düşmeleri yaşandığını ve evlerin zarar gördüğünü belirtti. Bölgedeki çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

29.08.2024 20:16
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaya düşmelerini önlemek için tel çekiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi eski Karaşar-Kıbrıscık kara yolunda güvenlik önlemleri alınıyor.

Bu kapsamda yolda kaya düşmelerinin önüne geçmek amacıyla tel kafes çalışması yapılıyor.

Mahalle muhtarı İbrahim Aksoy, çalışma yapılan alanda daha önce kaya düşmeleri görüldüğünü ve kayaların bir evin duvarını yıktığını söyledi.

Kaya düşmesinin önüne geçilmesi için bölgede çalışmaların sürdüğünü belirten Aksoy, bu çalışmaların devam etmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Kaya Düşmelerini Önlemek İçin Tel Çekiliyor - Son Dakika

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