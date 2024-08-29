Beypazarı'nda Kaya Düşmelerini Önlemek İçin Tel Çekiliyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaya düşmelerini önlemek için tel çekiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi eski Karaşar-Kıbrıscık kara yolunda güvenlik önlemleri alınıyor.

Bu kapsamda yolda kaya düşmelerinin önüne geçmek amacıyla tel kafes çalışması yapılıyor.

Mahalle muhtarı İbrahim Aksoy, çalışma yapılan alanda daha önce kaya düşmeleri görüldüğünü ve kayaların bir evin duvarını yıktığını söyledi.

Kaya düşmesinin önüne geçilmesi için bölgede çalışmaların sürdüğünü belirten Aksoy, bu çalışmaların devam etmesini istedi.