Ankara'nın Beypazarı ilçesinde haber alınamayan Arif Uysal'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ailesinin 13 Haziran'da kayıp ihbarında bulunduğu 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması için çalışmalara devam etti.
Ekipler, Karaşar Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda inceleme yaptı.
İz takip köpeklerinin de kullanıldığı dron destekli çalışmadan henüz sonuç alınamadı.
Ekiplerin bölgedeki araştırması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kayıp 79 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?