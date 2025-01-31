Beypazarı\'nda Kaza ve Yangın

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde apartmanın bahçesine devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı.
Galip A'nın kullandığı 06 BCY 75 plakalı panelvan, Kırbaşı yolu mevkisinde kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde çıkan yangın söndürüldü
Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sekli Mahallesi'nde Erdal E'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Bu arada yangına müdahale etmek isterken yaralanan ev sahibi, hastaneye kaldırıldı.
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