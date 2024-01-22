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Beypazarı'nda Kızılay'dan 'Birbirimize Candan Bağlıyız' adlı kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Beypazarı'nda Kızılay'dan 'Birbirimize Candan Bağlıyız' adlı kan bağışı kampanyası

Başkentin Beypazarı ilçesinde Kızılay temsilciliği, 2024 yılının ilk kan bağışı kampanyasını 'Birbirimize Candan Bağlıyız' adı altında düzenledi. Kampanya, Kızılay Ankara merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek. Gönüllüler, Atatürk Parkı'nda bulunan mobil araca gelerek kan bağışında bulunabilecekler. Kampanyaya 18-65 yaş arası herkesin destek vermesi bekleniyor.

Beypazarı\'nda Kızılay\'dan \'Birbirimize Candan Bağlıyız\' adlı kan bağışı kampanyası
22.01.2024 - 16:21,
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Başkentin Beypazarı ilçesinde Kızılay temsilciliği 2024 yılının ilk kan bağışı kampanyasını "Birbirimize Candan Bağlıyız" adı altında düzenledi.

Kızılay Beypazarı İlçe Temsilciğinden yapılan açıklamada, Kızılay Ankara merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının, 4 gün süreceği bildirildi.

Gönüllülerin 10.30-19.30 saatleri arasında Atatürk Parkı'nda bulunan mobil araca gelerek kanlarını verebilecekleri duyuruldu.

Kızılay Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik, sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkesi kan bağışına destek vermeye beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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Beypazarı, Kızılay, Sivil Toplum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda Kızılay'dan 'Birbirimize Candan Bağlıyız' adlı kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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