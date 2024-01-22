Başkentin Beypazarı ilçesinde Kızılay temsilciliği 2024 yılının ilk kan bağışı kampanyasını "Birbirimize Candan Bağlıyız" adı altında düzenledi.
Kızılay Beypazarı İlçe Temsilciğinden yapılan açıklamada, Kızılay Ankara merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının, 4 gün süreceği bildirildi.
Gönüllülerin 10.30-19.30 saatleri arasında Atatürk Parkı'nda bulunan mobil araca gelerek kanlarını verebilecekleri duyuruldu.
Kızılay Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik, sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkesi kan bağışına destek vermeye beklediklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kızılay'dan 'Birbirimize Candan Bağlıyız' adlı kan bağışı kampanyası - Son Dakika