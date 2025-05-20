Beypazarı Halk Eğitimi Merkezinde kök boyayla renklendirilen kilimler hazırlanıyor.
Merkezdeki atölyede kursiyerlerin kök boyayla renklendirdiği yün iplerden kilim dokunuyor.
Çift yönlü kullanılabilen kilimler, vatandaşlardan ilgi görüyor.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, kilimlerin el emeğiyle hazırlandığını söyledi.
Kilimlerin metrekaresinin yaklaşık 20 günde dokunduğunu belirten Sevimli, ürünlerin ütülendikten sonra alıcıya teslim edildiğini anlattı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kök Boya ile Kilim Üretimi - Son Dakika
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