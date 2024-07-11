Beypazarı'nda Komşu Mahalleler İşbirliği Yapıyor

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Beypazarı'nın Rüstempaşa Muhtarı Hüseyin Alaçakır ile İstiklal Mahallesi Muhtarı İbrahim Aksoy birlikte çalışmalar yürütüyor.

İbrahim Aksoy, yaptığı açıklamada, iki komşu mahalle olarak sorunların tespitini birlikte yaptıklarını söyledi.

Eksiklikler için çalışma başlatacaklarını kaydeden Aksoy, "Eski mahallelerde, altyapı ve kanalizasyon gibi hizmetleri bir sefer götürdüğünüzde başka bir sorun yaşanmıyor. Çünkü yeni imara açılan bir alan olmuyor. Biz de bu çalışmadan hareketle ilgili birimlere, belediyelere başvuruda bulunduğumuzda neyi ne zaman ve hangi işlerin yapılamasını talep edeceğimizi biliyoruz." dedi.