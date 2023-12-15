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Beypazarı'nda öğrencilere blok zincir ve kripto para semineri - Son Dakika
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Beypazarı'nda öğrencilere blok zincir ve kripto para semineri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Blok Zincir, Kripto Paralar ve Dönüşen Ekonomi' semineri verildi. Seminere Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Orhon Dağtekin konuşmacı olarak katıldı ve öğrencilere blok zincir, kripto paralar ve dönüşen ekonomi hakkında bilgi verdi.

Beypazarı\'nda öğrencilere blok zincir ve kripto para semineri
15.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:09
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Blok Zincir, Kripto Paralar ve Dönüşen Ekonomi" semineri verildi.

Okulun konferans salonundaki seminere Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Orhon Dağtekin, konuşmacı olarak katıldı.

Dağtekin, blok zincir, kripto paralar ve dönüşen ekonomi konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Kaynak: AA
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