Beypazarı\'nda Okulum Temiz Belgesi ödül töreni düzenlendi

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Beypazarı ilçesinde Okulum Temiz Belgesi ödül töreni gerçekleştirildi.
Kaymakamlık büyük toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bulunan okulun 82 okul yöneticisine belgeleri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, emeği geçenlere teşekkür etti.
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