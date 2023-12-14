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Beypazarı'nda Okulum Temiz Belgesi ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Okulum Temiz Belgesi ödül töreni düzenlendi

Beypazarı ilçesinde Okulum Temiz Belgesi ödül töreni gerçekleştirildi.

Beypazarı\'nda Okulum Temiz Belgesi ödül töreni düzenlendi
14.12.2023 - 20:34,  Güncelleme: 20:35
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Beypazarı ilçesinde Okulum Temiz Belgesi ödül töreni gerçekleştirildi.

Kaymakamlık büyük toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bulunan okulun 82 okul yöneticisine belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Kaymakamlık, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

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