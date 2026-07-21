Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3 farklı noktadaki otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.
Tahir Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dibecik ve Kuyumcutekke mahallelerindeki otluklardan da duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Otluk Alanlarda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?