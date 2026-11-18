ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beypazarı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde meydana geldi. Otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü N.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı N.D., yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.