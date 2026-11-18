Beypazarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışmasında motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. SGK binası önünde yaşanan kaza sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Beypazarı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde meydana geldi. Otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü N.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı N.D., yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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