Beypazarı'nda Özel Öğrencilerin Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Özel Öğrencilerin Yıl Sonu Gösterisi

Beypazarı\'nda Özel Öğrencilerin Yıl Sonu Gösterisi

Beypazarı ilçesinde bulunan Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen yıl sonu gösterisine, okul müdürü, Eti Soda AŞ Genel Müdür Yardımcısı, aileler ve öğrenciler katıldı. Gösteride animasyonlar, palyaço gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi ve öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Okul müdürü, okullarında 82 özel öğrencinin eğitim aldığını belirtirken, Eti Soda Genel Müdür Yardımcısı ise okulun tüm öğrencilerinin özel yeteneklere sahip olduğunu ifade etti.

03.06.2024 16:53
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Beypazarı ilçesinde özel öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen gösterilere, Okul Müdürü Levent Yüksel, Eti Soda AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dilek Arısoy, aileler ve öğrenciler katıldı.

Animasyon gösterileri, palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Okul Müdürü Levent Yüksel, okullarında 82 özel öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Eti Soda Genel Müdür Yardımcısı Dilek Arısoy, okulun öğrencilerinin hepsinin özel öğrenciler ve özel yetenekleri olan öğrenciler olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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