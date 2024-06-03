Beypazarı\'nda Özel Öğrencilerin Yıl Sonu Gösterisi

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Beypazarı ilçesinde özel öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen gösterilere, Okul Müdürü Levent Yüksel, Eti Soda AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dilek Arısoy, aileler ve öğrenciler katıldı.

Animasyon gösterileri, palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Okul Müdürü Levent Yüksel, okullarında 82 özel öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Eti Soda Genel Müdür Yardımcısı Dilek Arısoy, okulun öğrencilerinin hepsinin özel öğrenciler ve özel yetenekleri olan öğrenciler olduğunu söyledi.