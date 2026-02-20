Beypazarı\'nda Ramazan\'da Sıcak Yemek Yardımı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan dolayısıyla günlük 1200 kişiye sıcak yemek dağıtılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin aşevinde aşçılar tarafından sabahın erken saatlerinde pişirilen 3 çeşit yemek, işçiler tarafından sefertaslarına konularak, kasalara yerleştiriliyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kendilerince belirlenen ve Ramazan ayında yemek dağıtımı yapılacak kişilerin yemeklerini evlerine kadar sefertaslarında pidesiyle birlikte teslim edecek.

Yemek yapamayan, hasta olan, engelliler ve bakıma muhtaç kişilere yemekleri ulaştıracak.