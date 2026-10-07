Beypazarı'nda saman balyası dolu samanlıkta çıkan yangın maddi zarara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı'nda saman balyası dolu samanlıkta çıkan yangın maddi zarara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı\'nda saman balyası dolu samanlıkta çıkan yangın maddi zarara yol açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde Enver Ünlü'ye ait saman balyası dolu samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangın maddi zarara yol açarken, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili Ünlü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beypazarı ilçesinde samanlık yangını meydana geldi.

İlçenin Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde Enver Ünlü'ye ait samanlıkta yangın çıktı.

İçi saman balyası dolu samanlıkta çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Maddi zarara yol açan yangın uzun uğraşlar sonrası söndürdü.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Enver Ünlü'yü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

Kaynak: AA
Acil DurumBeypazarıAK PartiİtfaiyeBoztepeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
19:10
İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı
İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 19:33:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda saman balyası dolu samanlıkta çıkan yangın maddi zarara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei