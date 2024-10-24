Beypazarı\'nda Trafik ve Asayiş Denetimi

Güncel

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimine katıldı.

İlçe genelinde suç işlenmesinin önlenmesi, aranan kişi ve araçların yakalanması, düzensiz göç ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gerçekleştirilen denetimlere Kaymakam Yılmaz da katıldı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde, çok sayıda araç ve kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.