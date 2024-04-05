Beypazarı ilçesinde TYP çalışanı okul müdürüne saldırdı

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Beypazarı ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanı kadının, görev yaptığı okulun müdürüne saldırdığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, TYP çalışanı E.Ö'ün, daha önce görev yaptığı Cumhuriyet İlkokulu'nda okul müdürü A.T'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Okul müdürünün şikayeti üzerine E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.