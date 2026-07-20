Ankara'nın Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinde, Orman İşletme Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla 9 mahalleye su tankeri dağıtıldı.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 ilçedeki 9 mahalle muhtarlığına teslim edilen 3 tonluk su tankerleri, traktör yardımıyla kullanılıyor.
Mahalle muhtarları, destekleri için Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Yangın Öncesi Su Tankeri Dağıtımı - Son Dakika
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