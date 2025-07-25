Beypazarı'nda Yaz Etkinlikleri

Beypazarı Belediyesince film gösterimleri ve kent orkestrası konserleri başlayacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede nostalji dolu müzikle iç içe sımsıcak yaz akşamları için etkinlikler gerçekleştirilecek.
26-27-28 Temmuz'da düzenlenecek film gösterimi ve kent orkestrası konserlerinin 20.30'da başlayacağı kaydedildi.
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