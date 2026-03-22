Beypazarı\'nda Yeni Başkan Uysal

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Mehmet Uysal seçildi.
İlçede düzenlenen olağan kongrede 3 listeyle seçime gidildi. Adaylardan Mehmet Uysal yeni başkan oldu.
Uysal, yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen şoförlere teşekkür ederek, hiçbir şoförü yolda bırakmayacağını ifade betti.
