Beypazarı\'nda Yeni Spor Salonu Açıldı

Beypazarı Belediyesince hazırlanan spor salonunun açılışı yapıldı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki belediyeye ait binada içerisinde çeşitli spor aletlerinin bulunduğu salonun açılışı için tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Özer Kasap, törende, güzel bir spor tesisini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Vatandaşların sağlıklı şekilde spor yapmalarına imkan sunacak merkezin açılışını yaptıklarını belirten Kasap, bu tür tesislerin sayısını artırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Açılışa Kaymakam Vedat Yılmaz ve davetliler katıldı.
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