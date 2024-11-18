Beypazarı\'nda Yeşil Dönüşüm Toplantısı

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Beypazarı Ticaret Odası (BTO) Başkanı İrfan Çelik, "Yeşil Dönüşüm" toplantısı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, işletmelerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla yapacakları toplantının, BTO konferans salonunda 21 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da başlayacağını belirtti.

Başkan Çelik, "Yeşil dönüşümün işletmelere sunduğu fırsatları, kurumsal sürdürülebilirlik adımlarını ve sektördeki son gelişmeleri ele alacağız. Bu toplantıyı önemsiyoruz ve tüm oda başkanlarımızı, ilgili kişileri toplantımıza bekliyoruz." ifadesini kullandı.