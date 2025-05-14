Beypazarı'nda Yıl Sonu Bilim Sergisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen programlarda öğrencilerin bilimsel projeleri ve yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi.
Atatürk Parkı'nda, ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı.
Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da katıldı.
Beypazarı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin bilimsel projeleri de okulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda görücüye çıktı.
Fuarda 16 proje tanıtıldı.
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