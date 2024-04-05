Beypazarı\'ndaki Sultan Alaeddin Camisi\'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sedef kaplamalı sanduka içinde ve 40 katlı örtü ile cam tüp içinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, cuma namazının ardından ziyaret edilirken, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı özel bir gece olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Hasan Tekin ise (80) "Cami, Sakal-ı Şerif'i ziyarete gelenler ile doluyor. Mevlidi şerifi dinledim. Akabinde Sakal-ı Şerifi ziyaret edip, 2 rekat şükür namazı kıldım." dedi.