Beypazarı'ndaki Yangın Kuleleri Orman Yangınlarını Gözetliyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yangın kulelerinde görevli personeller orman yangınlarına karşı bölgeyi anbean gözetliyor.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bölgeyi, 1780 rakımlı Karlık bölgesinde kurulu yangın gözetleme kulelerinden takip ediyor.

Yangın sezonu ve yaz ayları boyunca kulelerde görev yapan gözlemciler, dürbünlerle ormanlık alanları gözetliyor.

Gözünü ormandan ayırmayan personel, yangın durumunda ilgili merkeze ve ekiplere anında haber veriyor.

Olası bir yangın durumuna karşı yangın kontrol merkezinde hazır bulunan ekipler, ihbar anında bölgeye hareket ediyor.

Yangının boyutu ve etkili olduğu alan hakkında gözetleme kulelerinden bilgi alan ekipler, bu sayede kısa sürede havadan ve karadan etkili müdahalede bulunabiliyor.