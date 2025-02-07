Beypazarı\'ndan Gençler Çanakkale\'ye

Güncel

Beypazarı Gençlik Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda 40 genç, Çanakkale'yi gezecek.

Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Yiğit, merkezin etkinliklerine en fazla katılanlar arasından 18-25 yaş arasındaki 40 kişiyi Çanakkale gezisine yolcu ettiklerini söyledi.

Gençlerin, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı alanları ziyaret edeceğini belirten Yiğit, "Gençlerimiz, Ecabat'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığının tesisinde konaklayarak gezilerini sürdürecekler. Beypazarlı gençlerimizin savaşların geçtiği, bize bu ülkeyi vatan yapmak üzere canlarını feda eden ecdadımızın yattığı toprakları, mevzileri, siperleri görmelerini sağlayacağız." dedi.