Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre gerçekleştirecek kafile, kutsal topraklara uğurlandı.
Beypazarı İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 62 kişilik kafile için Fatih Camisi önünde uğurlama düzenlendi.
Kafile, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in duasının ardından yola çıktı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'ndan Umre Kafilesi Uğurlandı - Son Dakika
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