Beypazarı Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Beypazarı Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Beypazarı Ortaokulu'nda öğrencilerin yaptığı çalışmalarla yıl sonu sergisi düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, emeği geçenlere teşekkür etti. Okul müdürü Abdullah Türkdoğan ise öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

13.06.2024 13:37
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Beypazarı Ortaokulu'nda öğrencilerin yaptığı çalışmalarla yıl sonu sergisi açıldı.

Okuldaki serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri Murat Kılıç, Ramazan Arıkan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, törende yaptığı konuşmada, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Abdullah Türkdoğan da öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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