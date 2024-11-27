Beypazarı Ticaret Odası üyeleri, akreditasyon sistemi, stratejik planlama ve oryantasyon eğitimi konularında bilgilendirildi.
Odanın çok amaçlı salonunda düzenlenen seminerde kurumun danışmanı Berker Telek, tarafından akreditasyon sistemi, stratejik planlama ve oryantasyon eğitimi konularında sunum yapıldı.
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, eğitimin oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Eğitim soru cevap bölümüyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı Ticaret Odası'nda Eğitim Semineri - Son Dakika
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