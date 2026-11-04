Beypazarı Ticaret Odasında seçimler İrfan Çelik'in yeniden seçilmesiyle tamamlandı - Son Dakika
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Beypazarı Ticaret Odasında seçimler İrfan Çelik'in yeniden seçilmesiyle tamamlandı

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Beypazarı Ticaret Odasında seçimler İrfan Çelik\'in yeniden seçilmesiyle tamamlandı
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Beypazarı Ticaret Odasının 2026-2030 dönemine ilişkin seçim süreci, komite seçimlerinin ardından yapılan yönetim kurulu seçimleriyle tamamlandı. Seçimlerde 18 meclis üyesi belirlenirken İrfan Çelik yeniden başkan seçildi.

Beypazarı Ticaret Odası başkanlığı, Komite seçimlerinin akabinde, 2026-2030 dönemini kapsayan seçim sürecinin tamamladıklarını bildirdi.

Beypazarı Ticaret Odasının 2026-2030 dönemini kapsayan seçim süreci tamamlandı.

Yapılan Komite seçimlerinin ardından yapılan yönetim kurulu seçimlerinde; 18 Meclis üyesi belirlenirken, Ticaret Odası Yönetim kurulu başkanlığına İrfan Çelik yeniden getirildi.

Seçimlerin ardından yeni dönemin Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, TOBB Genel Kurul delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri de belirlendiği belirtildi.

Yeniden Ticaret Odası başkanlığına getirilen İrfan Çelik, Yeni dönemin Odamız camiasına ve Beypazarı iş dünyasına hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Ticaret Odası olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürelerde de Beypazarı için çalışmalarda bulunacaklarına değinen seçimlerde yeniden güven tazeleyen ve Ticaret Odası başkanlığına getirilen İrfan Çelik, "Beypazarı Ticaret Odası olarak Komiteleri oluşturan iş insanlarımızı hiç desteksiz bırakmadık, bırakmayacağız da. Ticaret odası bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrasında iş adamlarına ve Beypazarı'na desteğini, sürdürecektir. Seçilen tüm üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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