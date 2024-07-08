Beypazarı Turizm Ofisi, Turistlere Rehberlik Hizmeti Sunuyor

Beypazarı'ndaki Turizm Ofisi, ilçeye gelen turistlere ziyaretlerinde yardımcı oluyor.
Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, Ayvaşık kavşağı yakınındaki Turizm Ofisi ile turistlere rehberlik hizmeti verdiklerini söyledi.
İlçenin önemli noktalarıyla tanıtımına katkıda bulunduklarını belirten Poyraz, ilçede turistik yerlerin yürüme mesafesinde olduğunu kaydetti.
Adana'dan gelen Hüseyin Dumlupınar ise Beypazarı ilçesinin tarihi han ve hamamlarını, konaklarını gezerek görmeye çalıştığını söyledi.
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