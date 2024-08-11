Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç'in Dereyi Kirletmesine Tepki

Güncel

Bir zamanlar balık tutuluyordu, şimdi zehir

Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç'in kirlettiği dere köylülerin sabrını taşırdı

BOLU - Bolu'da Büyüksu Deresi'ni kasten kirlettiği için son haftalarda milyonlarca lira ceza kesilen Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarına karşı vatandaşlar ve siyasiler tepki gösterdi. Beypiliç firmasının yakınında bulunan Akçakavak köyünde onlarca vatandaş, muhtarlar ve siyasiler eylem yaptı.

Son günlerde Bolu'nun gündeminden düşmeyen Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç firmalarına Büyüksu Deresi'ni kasten kirletmek milyonlarca lira ceza kesildi. Çevre katili söz konusu firmalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sıkılaştırıldı. Kesimhane bölümlerinde bulunan gizli menfezlerden atık sularını Büyüksu Deresi'ne deşarj eden firmalara karşı, çevredeki köylüler ayaklandı. Beypiliç firmasının yakınında bulunan Akçakavak köyünde onlarca vatandaş, muhtarlar ve siyasiler eylem yaptı.

Yapılan eyleme MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP İlçe Başkanı Selami Taşdöven ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz katıldı. Cumhur İttifakı olarak vatandaşların yanında olduklarını belirten Milletvekili İsmail Akgül, gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi. Vatandaşlar ise Büyüksu Deresi'nden geçen suyla tarım yaptıklarını ve mahsullerinin yandığını ifade etti.

"Büyüksu Deresi'nin hiçbir şekilde siyasi konu olmasını istemiyoruz"

Köyünün içerisinden Büyüksu Deresi geçen Çatakören köyü Muhtarı Selim Arslan, "Büyüksu Deresi'nin kirli olmasını biz kabul etmiyoruz. Büyüksu Deresi'nin bu kadar kirli olmasına sebep olanlara hiçbir şekilde hakkımızı helal etmiyoruz. İleride yaşanabilecek insan ve hayvan zehirlenmelerine karşı yetkililerimizi şimdiden uyarıyoruz. Bolu'nun bütün siyasilerinden bu konu hakkında destek bekliyoruz. Büyüksu Deresi'nin hiçbir şekilde siyasi konu olmasını istemiyoruz" dedi.

"Şuan bu suda bırakın canlı yaşamasını, serinlemek için suya giren mandalar bile girmiyor"

Yazıören köyü Muhtarı Abdullah Özkan, "Biz bu su temiz olduğunda 15 yaşlarımızdaydık. Yukarıdan baktığımızda aşağıdaki balıkları görüyorduk. Bizden önceki nesil bu suda yüzmeyi öğrendi. Bizde tam yüzmeyi öğrenecekken Büyüksu Deresi pis akmaya başladı. Gençliğimizde burada balık tutuyorduk ama şuan tutamıyoruz. Şuan bu suda bırakın canlı yaşamasını, serinlemek için suya giren mandalar bile girmiyor. Bu suyla mecbur sulama yapıyoruz. Ama yapılan sulama neticesinde mahsullerimiz yanıyor. Örnek verecek olursak Bahçeköy köyü muhtarı burada. Onun patates tarlası var Büyüksu Deresi'nin kenarında. İlk sulamasında tarlasında ekili olan patates yandı" diye konuştu.

"Bu suyun kendi renginde aktığını hiç görmüyorum"

Büyüksu Deresi'ne yakın bir konumda evi bulunan vatandaş, "Bu suya en yakın olan benim. Suyun kendi renginde aktığını hiç görmüyorum. Arıtmaya kadar bu su temiz geliyor, arıtmadan sonra pislik akıyor" dedi.

"Özel sektörün yaptığı bir üçkağıtçılık var burada"

Ekiplerin dereyi pisleten fabrikalara karşı yoğun denetim yaptığını ifade eden MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Burada, özel sektörümüzün yaptığı üçkağıtçılık var. Bunlar öyle bir sistem yapmış ki, gece saatlerinde kimsenin ruhu duymadan arıtmaya girmeden pisliğini suya salıyor. Bu yıl hiç olmadığı kadar bir denetleme başladı. Eğer ekiplerin geleceğinden haberdar olurlarsa da ekiplerin tespit edemeyeceği sistem yapmışlar. Ama şuan da tüm yetkililer yaptığı denetimlerde bunları gördü. Tespit edildi. Her akşam, her gün belirli belirsiz saatlerde denetlemeye gidiyor ekipler. Bunlar kendi arıtmasını da yapacak. Mecbur yapacaklar. İkincisi de Bolu olarak Belediye'nin arıtma kapasitesini büyütmemiz lazım. Gerekirse ikinci arıtma yapılması lazım ki biz buradan sağlıklı bir şekilde faydalanalım" dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden siyasiler, Bolu Belediyesi'nin bünyesinde bulunan arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için çalışma yürüteceklerini de dile getirdi.